Давняя душевная травма? Почему солдат мог устроить кровавую бойню в Днепре

Артемий Рябчук устроил стрельбу в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

Солдат Артемий Рябчук, который устроил кровавую бойню в Днепре, после задержания вел себя неадекватно. Экс-советник главы МВД Валерий Поцелуйко считает, что у парня могла быть давняя душевная травма, которая могла сыграть ключевую роль в день трагедии.

Об этом Поцелуйко заявил в эфире канала "Украина 24".

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Эксперт уточнил, что заранее такие психологические проблемы заметить практически невозможно.

"У него могло быть состояние сильного душевного волнения, которое он переживал раньше. А слова или какие-то действия могли стать тригерами, и в это время конкретное это состояние сильного душевного волнения могло возобновиться, и он мог совершить преступление", – объяснил Поцелуйко.

При этом он уточнил, что точную причину трагедии пока называть рано, ведь о состоянии парня должны сказать медработники, а не другие эксперты.

Вел себя неадекватно?

Некоторые психиатры уже заявили, что на видео видно, якобы в Рябчука не было волнения во время преступления. Однако экс-советник главы МВД считает иначе, поскольку во время допроса парень вел себя неадекватно.

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"Его разговор после задержания указывает на то, что он неадекватно ведет себя. Он улыбается, я бы сказал, что это и есть последствия посттравматического синдрома", – сказал Поцелуйко.

Коротко о ЧП