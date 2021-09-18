"Дайте лодку". Одессу затопило после мощного ливня – видео

Одессу накрыла непогода / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе в субботу, 18 сентября, прошел мощный ливень. В результате вода затопила улицы и серьезно осложнила движение транспорта.

В Сети публикуют фото и видео последствий непогоды.

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Сама сложная ситуация в Суворовском районе, на Балтской дороге, в поселке Котовского. Там авто буквально плывут по дорогам. В центре Одессы воды меньше.

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На улице сейчас мало людей – вероятно, большинство решило переждать дожди в помещении. Тем временем работники коммунальных служб работают в усиленном режиме.

Дождь затянется

В течение всей субботы в Одесской области будет идти дождь, говорят синоптики. Кроме того, будет сильный ветер. Поэтому спасатели объявили штормовое предупреждение.

Жителей области призывают быть осторожными и не оставлять машины под деревьями, так как из-за шквалы могут падать ветви.