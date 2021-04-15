Даже не узнавали друг друга: в Днепре испытали новую методику лечения COVID-19 и спасли супругов

В больнице Мечникова на больных испытали новый метод лечения ковида – медики достали "с того света" супругов

В Днепре в больнице имени Мечникова медики спасли супругов, которых госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии. На них испытали новую методику лечения COVID-19.

Об этом написал гендиректор больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

По его словам, первым заболел Николай, у него был коронавирус и пневмония. Сатурация упала до 80, поражения легких – более 70%. Из Желтых Вод в больницу его привезла скорая. А через два дня с похожими симптомами слегла Неля, ее тоже госпитализировали. У женщины была угроза отказа почек.

Завотделением интенсивной терапии политравмы Владимир Дубина с профессором на консилиуме предложили "комбинацию противовирусной терапии с селективным блокатором янус-киназы".

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Рыженко подчеркнул, что это новая методика лечения болезни. Первая попытка была успешной.

"В реанимации рядом восемь дней. Из-за тяжелого состояния они не узнавали друг друга. Все сложилось — они начали поправляться. (…) Показывают фото с детьми и внуками. "Будем всегда с тобой вместе, — говорит трогательно жене Николай, — мы даже болеем одинаково", — написал Рыженко.

Сейчас больных переводят в терапию. Теперь им будет помогать дышать концентратор.

Напомним, в Украине реанимации переполнены в 113 городах. Где сейчас опасно болеть, потому что помощь могут не предоставить, разбирался сайт "Сегодня".

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