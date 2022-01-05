Дело дошло до суда: самая старшая мама в Украине может потерять единственную дочь

Валентина Подвербная родила ребенка в 2011 году/Коллаж "Сегодня"

На жительницу Чернигова Валентину Подвербную, самую старшую мать по версии Книги рекордов Украины, с иском обратилась женщина. Последняя считает, что ее яйцеклетку незаконно использовали для искусственного оплодотворения.

Об этом сообщает Gorod.cn.ua.

Реклама

Детали

Истцом является Оксана Спектор, а предметом спора – обжалование материнства. Женщина хочет, чтобы ее признали матерью ребенка.

По мнению истца, для оплодотворения Валентины Подвербной использовали именно ее яйцеклетку, но без разрешения.

Так ли это?

Прокомментировал ситуацию сайту "Сегодня" один из репродуктологов, чьей пациенткой в 2011 году стала Валентина Подвербная.

Реклама

"По каким параметрам эта женщина могла понять, что использована ее яйцеклетка? Ни по каким. Согласно Конституции Украины, матерью ребенка является Валентина Подвербная, потому как она родила. Но по генетике – нет, потому как использовалась донорская яйцеклетка. И это не секрет", – говорит репродуктолог.

По словам эксперта, инициаторы иска, скорее всего те, кому украинская репродуктология "наступила на горло".

"Кстати, сейчас поток пациентов становится больше. Например, у меня сегодня были пациенты из Франции, Италии, из Молдовы и Люксембурга", – уточнил медик.

Что известно о самой взрослой маме в Украине

В 2011 году 65-летняя черниговчанка Валентина Подвербная родила дочку. Случай беспрецедентный не только для Украины, но и всего мира. До этого только две женщины в возрасте старше 60-ти смогли выносить и родить ребенка.

Чтобы забеременеть в столь позднем возрасте и родить своего первого ребенка, необходимо было вмешательство врачей и множество процедур, на которые понадобилось более 40 тысяч гривен. Настойчивая Валентина Григорьевна копила деньги долгих 7 лет. Девочка родилась здоровой, а ее мама стала звездой.

Реклама

Ранее мы писали: