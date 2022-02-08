Какие условия в СИЗО, где сидит Рябчук? Омбудсмен проверила

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила условия содержания нацгвардейца Артемия Рябчука в СИЗО / Фото: Коллаж: Сегодня

Нацгвардиец Артемий Рябчук, расстрелявший своих сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, не жаловался на условия в СИЗО.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале.

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Условия содержания

Денисова написала, что проверила условия содержания нацгвардейца Артемия Рябчука в СИЗО при учреждении исполнения наказаний.

"Убедилась, что условия содержания нацгвардейца на должном уровне. Жалоб на условия содержания и защиту от пыток и жестокого обращения от Артема не получила", – отметила Денисова.

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Причина визита

По ее словам, работники Секретариата уполномоченного осуществляют повторный мониторинг исправительной колонии, ведь по результатам предыдущего визита, проведенного в 2019 году, в учреждении были выявлены многочисленные нарушения относительно обеспечения права заключенных на достойные условия содержания.

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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