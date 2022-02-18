"Дети постарше выходили с истерикой". Воспитательница детсада из Станицы Луганской про обстрел

Сотрудница детсада рассказала про обстрел в Станице Луганской / Фото: Коллаж: Сегодня
17 февраля российские оккупационные войска усилили обстрелы на Донбассе. Ударили по Станице Луганской и окрестностям. Один снаряд попал в здание детского сада. Воспитательница детсада Юлия Семененко рассказала, что дети восприняли все, как игру.
Об этом она сообщила в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
В тот день получили ранения только сотрудники учреждения.
"Дети, которые помладше, я им говорю – побежали, это играя такая. Те, кто постарше с тревогой, с истерикой выходили", – вспоминает воспитательница.
По ее словам, детей перевели в коридор, а затем спасатели доставили в укрытие.
Обстрел детского сада
17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов.
Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что занятие проводилось в другом помещении. Однако три сотрудника получили контузии и доставлены в больницу. Обстрел длился около 40 минут.
Обострение на Донбассе
Возле города Счастье Луганской области утром 17 февраля российские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачево.
Всех жителей Cчастьинской ОТО попросили не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий.
В ОБСЕ заявили, что зафиксировали обстрелы вдоль линии соприкосновения на Донбассе рано утром в четверг, 17 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
Сообщается, что ОБСЕ фиксирует рекордное применение артиллерии, согласно отчетам обеих сторон.
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