Под видом модельного агентства. В Винницкой области австриец организовал детский порнобизнес

Сьемку осуществляли прямо с студии модельного агентства / Фото: Коллаж: Сегодня

В Винницкой области объявили о подозрении 36-летнему гражданину Австрии и его 23-летней жене за распространение детской порнографии, а также торговлю людьми. Пара продавала фото полуобнаженных детей по цене около 600 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Винницкой области.

"В Винницком районе в частном доме гражданин Австрии и его жена устроили студию, где осуществляли фото-, видеосъемку полуобнаженных молодых ребят, после чего продавали изготовленные материалы на закрытых сайтах", – рассказал заместитель начальника ГУНП в Винницкой области Александр Солдатов.

Для получения прибыли злоумышленники использовали 34 несовершеннолетние девушки.

"Родители приводили своих детей к семейной паре, которые работали под видом модельного агентства. Другими словами, родители не знали, что их детей в этой студии снимали полуобнаженными. 36-летнему гражданину Австрии и его 23-летней жене объявили подозрение по 40 преступным фактам, связанным с изготовлением и распространением детской порнографии, а также с торговлей людьми", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе полиции Винницкой области.

По данным полиции, эта пара продавала фото полуобнаженных детей по цене около 600 грн.

Что им грозит

Гражданину Австрии следователи объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию), а его сообщнице – по аналогичной статье Уголовного кодекса Украины и ч . 2, ч.3 ст. 149 УК (торговля людьми).

За такие преступления злоумышленникам грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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