Для "Малого Карпатского круга" отремонтируют 170 км дорог и еще 20 км построят

Сейчас в пределах Львовщины продолжаются работы на дорогах Бориня - Боберка. Фото: Львовская ОГА

Проект реализации Малого Карпатского круга предусматривает ремонт и строительство около 200 км дорог во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

О текущем состоянии проекта во время Международного экономического форума во Львове рассказал замглавы Львовской ОГА Юрий Бучко.

"Малый Карпатский круг даст возможность соединить кратчайшими путями главные туристические центры трех областей – наши Славское, Рожанку, Сколе и Плай, а также Пилипец, Изки, Синевир и Межгорье на Закарпатье и Выгоду, Вышков и Буковель на Ивано-Франковщине. А это 170 км отремонтированных и 20 км новых дорог", – сообщил чиновник.

Он подчеркнул, что проект, который реализуют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", оживит развитие горного региона, будет способствовать созданию новых рабочих мест и привлечению туристов.

700 млн гривен на ремонт государственных и местных дорог

Сейчас в пределах Львовщины продолжаются работы на дорогах Бориня – Боберка, на что дополнительно пойдет 130 млн гривен субвенции из госбюджета. Также дорожники восстанавливают пути вокруг курорта Славское – до Хащовани и Выгоды.

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В следующем году планируют вести ремонты на маршрутах Хитар – Тухля, Бориня – Мохнатое. Для этого местным властям понадобится помощь госбюджета. Как пояснил Бучко, на этот год бюджет Львовской области предусматривает 700 млн гривен на ремонт государственных и местных дорог.

Напомним, одновременно с созданием Малого Карпатского круга, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" по 2021-2022 гг. отремонтируют 600 км приграничных дорог, что сделает курорты и туристические центры региона доступными для иностранных туристов.