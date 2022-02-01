Днепровский стрелок Рябчук покончил с собой? Что говорят в ГБР

Артемий Рябчук, который расстрелял сослуживцев в Днепре. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 1 февраля, в Сети начали распространять слухи о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. На самом деле это оказалась фейковая информация.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Что известно?

1 февраля в информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука. Но данная информация полностью не соответствует действительности.

"Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Государственное бюро расследований делает все возможное, чтобы как можно быстрее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности", – заявили в ГБР.

Сайту "Сегодня" источники в правоохранительных органах сообщили, что Рябчук сидит в камере и читает книгу. На вопрос о том, под усиленной ли он охраной, нам ответили, что содержится под стражей на общих основаниях.

Подробности трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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