До 1 градуса! Когда в Киеве начнутся заморозки

Температура опустится на выходных / Коллаж "Сегодня"

В Киеве в ближайшие дни синоптики обещают похолодание и заморозки. Днем максимальная температура будет 14 градусов, а вот ночью она опустится до плюс 3.

Об этом сообщает Укргидромицентр.

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7 октября

Завтра в Киеве погода будет облачная, но с прояснениями. Температура поднимется максимум до 14 градусов тепла, а вот ночью синоптики обещают от 1 до 3 градусов.

8 октября

В пятницу погода также останется пасмурной. Температура воздуха будет от 12 до 14 градусов. Ночью следует ожидать заморозки на поверхности почвы. Столбики термометра опустятся до 1 градуса.

9 октября

В суббота на улице станет холоднее. Температура опустить до 10-12 градусов тепла. Также будет облачно, но с прояснениями. Ночью температура останется также 1-3 градуса.

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10 октября

Воскресенье тоже будет прохладным и пасмурным. Температура не изменится – 10-12 градус тепла, ночью тоже от 1 до 3 градусов.

Ждать ли тепло?

Синоптики не исключают заморозки даже в первой половине октября, а во второй половине они – обычное явление. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Середина месяца порадует длительным "бабьим летом". Средняя месячная температура в октябре предполагается 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

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