До +13 и ветрено: прогноз погоды в Харькове на 29 октября (карта)

В Харькове будет прохладно/Коллаж: Сегодня
В пятницу, 29 октября, в Харькове осадков не предвидится. В то же время синоптики порадовали прогнозом погоды на ноябрь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура в течение дня в Харькове будет колебаться от +11 до +13 градусов. Ветер — северо-восточный 3-8 м/с. Ожидается переменная облачность.
Климат Украины через 50 лет
В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.
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