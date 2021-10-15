До +15 и сухо: синоптики обновили прогноз погоды во Львове

Погода порадует украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львовской области в пятницу, 15 октября, погода будет сухой и относительно теплой – температура поднимется до 15 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в пятницу теплее всего будет во Львове – 13-15 градусов, в остальных районах 12-14 градусов. Осадков не ожидается. Ветер сегодня будет юго-западный, скорость 5-10 м/с.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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