До +7! Когда в Карпатах ждать потепления

В Карпатах прогнозируют сильный ветер / Коллаж "Сегодня"

В Карпатах завтра, 7 февраля, прогнозируют плюсовую температуру воздуха, однако будет холодно из-за сильного ветра. Небо покроют облака, ожидаются осадки.

Об этом сообщает sinoptik.

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Вечером в Карпатах возможны небольшие прояснения, но на протяжении почти всего дня будет пасмурно. Мелкий дождь со снегом будет идти ночью и днем, а закончится лишь к вечеру.

Воздух прогреется до 7 градусов выше нуля, но из-за сильного ветра – с порывами 15-24 м/с – будет холодно.