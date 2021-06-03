До этого "летали" две кошки: в Житомире мужчина выбросил щенка с третьего этажа, он погиб

Коллаж "Сегодня"
В Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.
Об этом сообщили сайту "Сегодня" в пресс-центре полиции Житомирской области.
"Как раз в эти минуты подозреваемый дает показания полиции. Происшествие произошло в спальном микрорайоне Житомира. С балкона был выброшен щенок, который позднее погиб", – заявили в полиции.
Фото: Вера Грищенко
Волонтер Вера Грищенко рассказала "Сегодня", что хозяин не первый раз выбрасывает животных из окна. Его жена объяснила, что он выбросил щенка, потому что он не вовремя сходил в туалет.
У погибшего щенка было шоковое состояние, выбиты зубы, перелом пальцев на задней лапе, сильный ушиб грудной и брюшной полости.
Фото: Вера Грищенко
"Я сейчас нахожусь во дворе, где все это произошло, общаюсь с соседями подозреваемого. По словам жителей, не так давно с этой квартиры на землю выбрасывали двух кошек. Известно, что в квартире живет парень и девушка, оба любят выпить", – рассказала волонтер.
Правоохранители уже начали уголовное производство.
Как могут наказать мужчину:
- штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов;
- арест на срок до шести месяцев;
- до трех лет ограничения свободы.
Напомним, в одесской квартире котят морили голодом, из 62 выжили меньше половины.
Кроме того, ранее в одесской области, живодер поиздевался над собакой.
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