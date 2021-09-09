До конца года отреставрируют усадьбу Леси Украинки: как она выглядит сейчас (фото)

Усадьбу украинской поэтессы ждет обновление. Фото: voladm.gov.ua
На Волыни до конца года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет проведена реконструкция усадьбы Леси Украинки в селе Колодяжное Ковельского района. Речь идет о белом и сером домиках семьи Косачей, где был создан музей известной украинской поэтессы.
Об этом сообщает Волынская ОГА.
Усадьба десятилетиями находилась в запущенном состоянии, а работы здесь начались в июне.
Деньги на реконструкцию родовой усадьбы Леси Украинки выделили государственный и областной бюджеты. Общая сметная стоимость работ оценивается в более чем 11 млн гривен. Сейчас строительная готовность усадьбы составляет 40%.
На протяжении многих лет усадьба Леси Украинки в Колодяжном, принадлежащая к культурно-историческому наследию всей Украины, пребывала в плачевном состоянии. Существовал даже риск потерять ее навсегда, потому что домики разрушались из-за сырости и почтенного возраста.
Лесины домики были построены более 120 лет назад, полностью разрушены во время Второй мировой войны и обновлены в 1949 году.
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