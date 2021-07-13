Добкин считает Авакова главным конкурентом на выборах мэра Харькова

Экс-нардеп уверен, что ушедший в отставку глава МВД участвует в харьковских выборах "со дня смерти" Геннадия Кернеса

Михаил Добкин и Арсен Аваков / коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат и кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин своим главным конкурентом на выборах городского головы считает подавшего сегодня в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Причем, по его словам, Аваков участвует в выборах "со дня смерти Кернеса".

Об этом он заявил в интервью, эпизод которого опубликовал у себя в Telegram.

"Есть ставленники команды Авакова, но я их не считаю конкурентами. Главным конкурентом я, скорее, считаю самого Арсена Борисовича. Он имеет к Харькову отношение по большому количеству лет, которые он здесь прожил, проработал. Он для Харькова человек известный, и влияние его велико. Поэтому бороться буду с ним", – заявил Добкин.

В комментарии к видео он отметил, что Аваков, по его мнению, "участвует в выборах со дня смерти Кернеса", и обвинил министра в применении админресурса и "давлении улицы".

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"Для меня и моей команды это факт. Факт, с которым мы сталкиваемся в своей предвыборной работе как с проявлением админресурса и как с давлением улицы. Так что для меня это не новость и не сюрприз. Я готов к любому развитию ситуации", – отметил Добкин.

Напомним, во вторник, 13 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку, о намерении принять участие в выборах мэра Харькова он пока не заявлял.

В то же время бывший и. о. министра внутренних дел Михаил Корниенко считает, что Аваков решил уйти в отставку, чтобы "реализовать свои президентские амбиции".

Мы также писали, что Михаил Добкин назвал видео с исполняющим обязанности мэра Харькова Игорем Тереховым, где тот рассказывает, что гордится участием в строительстве храма Святых Жен-Мироносиц, "за гранью" и обозвал его "лохом".