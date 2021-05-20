Дом семейного типа в Мариуполе: как Фонд Ахметова помогает осуществлять мечты шестерых детей

Вся надлежащая информация по усыновлению есть на портале "Ринат Ахметов – детям. "Сиротству – нет"

Семья Гречановых из Мариуполя. Фото: скрин

Когда много детей – в радость! В детском доме семейного типа Гречанових из Мариуполя шесть ребят растут в любви и согласии. Среди воспитанников уже есть и те, кто живет самостоятельной жизнью, но не забывают о родителях-воспитателях, которые их вырастили. А вот о чем мечтают те, кто сейчас только готовится покинуть семейное гнездо? Узнавала корреспондент Виктория Чистюхина.

В детском доме семейного типа Гречанових – шестеро воспитанников. Ребята чувствуют себя единой семьей и охотно уделяют внимание друг другу.

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"Мы и расстроили такой большой дом. Просторный, свободный. Чтобы были комнаты, чтоб в доме было тепло и уютно", – говорит мать-воспитательница Людмила Гречанова.

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Совсем скоро Богдан пойдет во взрослую жизнь. Парень заканчивает школу и мечтает стать сварщиком. Когда несколько лет назад попал у Гречановим, настроение было совсем другим.

"Я пришел сюда, был еще старший брат. С ним не сразу начал ладить. Было как-то не по себе, потому что новые родители. Новые друзья в школе", – рассказывает воспитанник детского дома семейного типа Богдан Гладков.

Но потом все наладилось. Сейчас у Богдана много увлечений. Игре на баяне учится не случайно.

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"У меня проблема с грудной клеткой и мне ее надо было как-то развивать. Нравится. Иногда лень, но ничего", – добавляет Богдан Гладков.

К лени здесь не привыкли. Дел хватает как на саморазвитие, так и на работу по хозяйству. Мама-воспитательница Людмила надеется, что общение поможет адаптироваться четырнадцатилетнему Александру. Парень в семье только несколько месяцев.

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"Насколько мы знаем, его воспитывал один папа. С папой случилась трагедия. Умер в январе, таким образом ребенок оказался дома один. Они жили на съемном жилье", – говорит Людмила.

Саша чувствует дружескую атмосферу в семье и принимает ценности, которые прививают родители.

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"Быть честным человеком – это намного лучше, чем быть обозленным, закрытым", – делится мать-воспитательница.

Но как сделать так, чтобы дети воспринимали установки взрослых? На тренингах от Фонда Рината Ахметова ведущие специалисты дают реальные инструменты, как договориться с детьми, особенно с подростками.

"Мы благодарны Фонду Рината Ахметова, потому что Фонд на протяжении всех лет никогда не забывал – новый год, Святой Николай, устраивали праздники, делали мероприятия", – благодарит мама Людмила.

Вся надлежащая информация по усыновлению и воспитанию есть на всеукраинском портале национального усыновления "Ринат Ахметов – детям. "Сиротству – нет". Благодаря его работе около десяти тысяч детей нашли семью.

У Богдана впереди вся жизнь. Парень готов прилагать усилия, чтобы добиться успеха, но душу греет одно желание.

"Встретить своих родных родителей. Я их никогда-никогда не видел. Разве что на фотографиях", – рассказывает 17-летний Богдан Гладков.

Напомним, ранее рассказывалось, что Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полине с Донбасса.