Дома залило нечистотами, а все вещи испорчены: в Херсоне масштабная авария на коллекторе

Из-за прорыва трубы с земли забил фонтан в 30 метров / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне произошла масштабная авария на коллекторе. В результате больше всего пострадало 5 домов частного сектора.

Об этом сообщает журналистка Анжела Слободян, передает сайт "Сегодня".

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Поздним вечером из-за прорыва трубы с земли забил фонтан в 30 метров. Больше всего пострадали 5 домов частного сектора. Напором и канализационными водами залило здания сверху вниз нечистотами.

У людей испорчены все вещи, из подвалов откачивают фекалии. С ночи здесь работают работники водоканала. Местные власти присоединились.

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У людей испорчены все вещи. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

Уже отселен один жилец. Мэрия готовит 3 комнаты для 12 человек, имущество которых больше всего пострадало.

Водоканал ищет возможность, как добраться до аварийного участка. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

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Результат аварии на коллекторе. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

Больше всего пострадали 5 домов. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

На месте работают сотрудники водоканала. Фото: Анжела Слободян, "Сегодня"

В Киеве опять прорвало трубопровод

В Дарницком районе столицы произошел прорыв трубопровода. У жилых домов по адресам Вербицкого, 28, Бажана, 9, образовались огромные лужи.

Люди говорят, что вода течет в подвалы.

Фото аварии от очевидцев опубликовали в соцсетях.

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