Боевики ударили из запрещенного вооружения: где было жарче всего

Оккупанты совсем обнаглели и никак не успокоятся. Военные рассказали, на каких направлениях шли бои

/ Фото: Минобороны РФ

Боевики продолжают стрелять на передовой. За прошедшие сутки враг 9 раз атаковал позиции украинской армии.

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В районе Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты ударили из минометов калибра 82 мм.

В районе поселка Пески боевики вели огонь из стрелкового оружия.

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Недалеко от села Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у пгт Луганское – еще и из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ", – сообщили военные.

С начала текущих суток враг один раз атаковал – в районе Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщали новости "Сегодня", в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.