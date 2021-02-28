Донбасс стал полигоном России: разведка пересчитала снайперов из РФ

Временно оккупированные территории Украины стали полигоном для испытания Россией своего новейшего снайперского вооружения, а сама РФ регулярно перекидывает своих снайперов на Донбасс.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

В то время как подконтрольные России боевики используют на Донбассе обычные винтовки Драгунова, регулярные подразделения Вооруженных сил РФ занимаются отработкой своих профессиональных качеств и проверкой новейшего вооружения.

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"Это крупнокалиберные винтовки, это винтовки выпуска 2010-2012 годов – те, которые как раз испытываются в боевых условиях, та же снайперская винтовка Лобаева, она в пяти модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы – это более дальнобойные образцы, которые могут вести огонь от 2,5 тысячи метров и дальше", – говорит Скибицкий.

По данным ГУР, в так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые Россия активно поддерживает, штатные снайперы появились в "первом и втором армейских корпусах" с 2016 года. Их численность составляет около 450 человек, их обучением занимаются офицеры Вооруженных сил РФ.

На постоянной основе на Донбассе находятся порядка 50 снайперов не только российской армии, но и ФСБ и других силовых структур РФ.

Напомним, что в прошлом году на Донбассе вражеские снайперы убили 11 военнослужащих ВСУ и ранили еще 8. А с начала года были убиты пятеро, включая полтавчанина Александра Глушко, погибшего 11 февраля.

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