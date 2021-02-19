Донетчина стала лидером "Большой стройки": что изменилось в области в 2020 году

Контраст особенно заметен на фоне того, как выглядели здания ранее

Донецкая область стала лидером по выполнению президентской программы "Большая стройка". Если недавно реконструкция объектов здесь воспринималась как чудо, то сегодня подконтрольная часть Донбасса больше напоминает одну большую стройку.

Об этом сообщает mrpl.city.

В рамках "Большой стройки" удалось отремонтировать школы в Желанном, Красногоровке, Никольском, Северске и Селидово. Учебные учреждения оборудованы интерактивными досками, турникетами на входе, лифтами, 3D принтерами, ноутбуками, современным оборудованием в столовых и т.д. Контраст особенно заметен на фоне того, как выглядели учебные заведения ранее. Красногоровская школа, например, пострадала от артобстрелов в 2017 году. От прямого попадания тогда загорелась часть здания.

/ Фото: Сегодня

Новые детские сады в 2020 году появились в Бахмуте, Мариуполе и Краматорске.

Новые спортивные сооружения построены в Волновахе, Краматорске, Селидово, Славянске. В Волновахе стадион строили "с нуля" – с футбольным полем, трибунами, беговыми дорожками и раздевалками для спортсменов.

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Среди масштабных проектов, на которых еще продолжаются работы, – учебный корпус специализированного колледжа им. Сергея Бубки в Бахмуте и комплекс для велоспорта в Лимане.

Что касается 2021 года, то, как сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко, уже готов список объектов, которые планируется реализовать в нынешнем году.

"Мы приложим максимум усилий, чтобы все, что строится и ремонтируется за счет государства и областного бюджета, было сдано в эксплуатацию вовремя и долго служило людям", – пообещал Кириленко.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие недели в Мелитополе Запорожской области будет открыта обновленная инфекционная больница, работы в которой тоже проходят в рамках "Большой стройки".