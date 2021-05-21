Дороже чем в Киеве: во Львове неожиданно повысили тарифы на проезд в городском транспорте

Теперь проезд во всех видах транспорта стоит 10 гривен, а это дороже чем в других крупных украинских городах

Проезд во Львове теперь стоит 10 гривен / Фото: Getty Images

В пятницу, 21 мая, во Львове повысили тариф на проезд во всех видах общественного транспорта до 10 гривен за одну поездку, но есть исключения.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Во Львове сделали цену на проезд гибкой – билет будет стоить 10 грн – если покупать его у водителя, 9 грн – при покупке в спецточках продажи и 8,5 грн – при покупке онлайн.

В то же время, цену на проездные не повышали – он стоит 150 грн или 80 грн – для льготных категорий.

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"По состоянию на данное время экономически обоснованный тариф на проезд в электротранспорте составляет 12,4 грн, а в автобусах – 14,6 грн. Но сейчас мы вносим предложение на рассмотрение исполкома, чтобы тариф составил 10 грн, принимая во внимание результаты общественных слушаний и возможности наших жителей", - сказала заместитель мэра Львова Ирина Маруняк во время выступления на заседании исполкома.

Напомним, что в феврале 2019 года во Львове установили тариф на проезд в автобусах в размере 7 гривен. А на проезд в электротранспорте – в январе 2020 года. С тех пор тариф не повышали.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте и метро. Как сообщает корреспондент "Сегодня", сейчас вопрос новых тарифов обсуждается с экспертами и депутатами Киеврады.