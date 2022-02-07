Дошло до криминала: в Тернопольской области супруги не могут поделить сына (видео)

Криминалом завершилась борьба за ребенка в Тернопольской области. Наталья с ужасом вспоминает супружескую жизнь с Богданом. Больше года назад они поехали на заработки в Польшу. Там супруги поссорились и возвращались уже врозь. Сын Володя проживал в доме мужчины, однако женщина решила забрать ребенка. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".
"Мама-папа, спасайте"
"Володя просился и говорил "мама, я хочу с тобой. Я пришла домой, взяла ребенка и принялась бежать с ним", – говорит потерпевшая Наталья Хомова.
Когда женщина с малышом на руках выбежала за ворота, приехал мужчина и бросился их догонять.
"Богдан меня догнал, потому что с ребенком тяжело было бежать, ударил меня в голову. От чего я упала. Я старалась так упасть, чтобы ребенку не навредить. Володя пищал-кричал, а я кричала "мама-папа, спасайте"", – говорит женщина.
Накажут ли мужа?
За поворотом на улице в машине Наталью ожидала ее мама. Она вызвала скорую к избитой дочери, ее забрали в больницу с сотрясением мозга. Против Богдана полиция открыла уголовное производство.
Мужчине присудили 2 месяца ареста, а жене он должен выплатить 15 тысяч гривен морального ущерба и больше 3 тысяч гривен на лечение.
Упала сама
Муж уверяет, что Наталья поскользнулась и упала сама.
"-6 температура воздуха и холодный ветер. Я пытался догнать жену, но она упала вместе с ребёнком на дороге. Мы забрали ребенка и весь конфликт. Я ее не избивал", – говорит обвиненный Богдан Хомов.
После того случая сын боится Наталью, говорит Богдан. После инцидента мальчик три месяца боялся один засыпать в кроватке. Богдан установил несколько камер наблюдения.
"Ребенку, конечно, нужны оба родителя. Но когда я ей предлагал ребенка, то она заявила — куда же я с этим ребенком пойду? А теперь через год у нее пробудился материнский инстинкт, и она хочет его забрать? Этот ребенок ей не нужен, а нужны лишь алименты и деньги из меня вытащить", – добавляет Богдан Хомов.
С кем останется ребенок?
Комиссия опеки и попечительства решила, чтобы ребенок был вместе с мамой. Сейчас Богдан не хочет отдавать сына. Суд в отношении того, с кем будет Володя, длится уже год.
Мужчина планирует подавать еще и апелляцию на приговор местного суда. Наталья же надеется вернуть ребенка себе.
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