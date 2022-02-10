Достаем весеннюю одежду? Какой будет погода в Украине до конца недели

В Украине будет теплая погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине до конца недели будет преимущественно теплой. Максимальная температура воздуха днем составит +11 градусов. При этом в некоторых регионах ожидаются осадки.

Об этом сообщает "УНИАН".

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10 февраля на западе и в большинстве южных областей воздух прогреется до +5…+11 градусов. На севере и в центре будет от +3 до +6 градусов, а на востоке – до +3.

Также в этот день будет преобладать облачная погода с прояснениями, а небольшие дожди пройдут на севере, северо-востоке и местами в центре страны.

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Погода в Украине 10 февраля

11 февраля синоптики прогнозируют небольшой дождь на крайнем западе и в Сумской области.

В западных областях будет до +9 градусов, на севере воздух прогреется до +3...+5 градусов. В центре будет от +4 до +8 градусов, на востоке до +4...+7 градусов, а на юге ожидается от +7 до +10 градусов.

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Погода в Украине 11 февраля

12 и 13 февраля в Украину придет похолодание. Днем в большинстве областей температура будет от +2 до +5 градусов, но только на юге ожидается от +4 до +9 градусов.

В воскресенье, 13 февраля, ночью во всех областях синоптики прогнозируют -2…-5 градусов, а днем от 0 до +3. На юге и юго-западе ожидается до +6 градусов. При этом день пройдет без осадков.

Погода в Украине 12 февраля

Погода в Украине 13 февраля

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.