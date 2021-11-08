Достал пистолет на просьбу надеть маску: в Днепре мужчина угрожал оружием в супермаркете

Мужчину задержали и передали правоохранителям/Коллаж: Сегодня

В Днепре, где от коронавируса спасают новорожденного ребенка, посетитель супермаркета достал пистолет после просьбы надеть маску.

Об этом сообщает Репортер.

Реклама

Детали инцидента

Инцидент произошел 7 ноября в супермаркете на улице М. Лисиченко. Мужчину попросили надеть маску, однако тот отказал и достал пистолет. Охранники магазина задержали нарушителя и передали правоохранителям.

Действия правоохранителей

У мужчины изъяли пневматический пистолет. Как сказали в полиции, информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время следователи ожидают записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

В Киеве женщина без маски угрожала работнице аптеки

В одной из аптек Киева женщина начала открыто угрожать фармацевту после замечания относительно отсутствия маски. Сначала посетительница назвала сотрудницу аптеки невежественной, а потом пообещала, что "ее там больше не будет".

Реклама

Читайте также