Доступ к оружию и дедовщина: какие еще нарушения нашли в воинской части, где служил Рябчук (видео)

МВД проводит служебное расследование по расстрелу сослуживцев солдатом Артемием Рябчуком в воинской части

Задача служебного расследования, которое проводит МВД относительно расстрела в воинской части Днепра – выяснение морально-психологического климата в коллективе, проверка процессов отбора и подготовка кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире Украина 24.

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"Я хотел бы очень четко разграничить предмет служебного расследования и предмет досудебного расследования. Досудебное расследование у нас устанавливает все обстоятельства правонарушения, все элементы состава преступления, включая мотивы, которыми руководствовался сегодняшний подозреваемый", – сказал Енин.

Что выясняет МВД?

В рамках служебного расследования, начатого по приказу министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, выясняется: морально-психологический климат в коллективе, порядок отбора кадров, а также их подготовки, соблюдения норм по организации несения военной службы, аспекты, которые могли бы стать предпосылкой этой трагедии.

"Безусловно, привлечем к юридической ответственности. Я говорю, например, о дисциплинарной ответственности всех должностных лиц, действия которых не соответствовали нормам соответствующей инструкции. Но самое главное – кардинально по-новому подойти к формированию требований, которые мы предъявляем к военнослужащим Нацгвардии с учетом тех задач, которые они выполняют по охране особо важных объектов критической инфраструктуры, зарубежных дипломатических учреждений.

Есть ли нарушения в организации службы?

На сегодняшний день требования, которые предъявлялись к военнослужащим, довольно часто было формальным отношением.

"Кроме того, организация и несение военной службы – видим, что ряд нарушений, допущенных отдельными военнослужащими, по меньшей мере привел к увеличению количества жертв. Будь все нормативы соблюдены, а эти правила пишутся кровью, мы могли бы иметь значительное количество раненых и погибших. И мы шаг за шагом будем выяснять все обстоятельства и так же не пройдем неуставные отношения, которые, к большому сожалению, имеют место как в этой части Нацгвардии так и в других подразделениях наших военных формирований", – заявил Енин.

Пока нет четкой связи между теми фактами неуставных отношений, которые имеют отношение к совершению расстрела в Днепре. Последнюю точку в этом вопросе поставит досудебное расследование, проводимое ДБР.

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Кроме этого, в воинской части нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставки для оружия, которое должно быть должным образом замкнуто. Также вызывает вопрос качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.

Что уже успели узнать?

Правоохранители провели и опрос и анкетирование всех военнослужащих в указанной воинской части.

"На сегодняшний день мы уже получили первые диаграммы, свидетельствующие о состоянии морально-психологического климата. Услышали мнение бойцов по поводу факторов, с которыми они сталкиваются при прохождении службы – это и условия службы, и уровень организации отдыха между периодами несения службы в наряде. Так называемые неуставные отношения – это не всегда какие-то физические контакты, это может быть и моральное унижение, другие привилегии в организации службы между старослужащими и военными более нового отбора", – рассказал Енин.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, всем этим фактам будет дана правовая оценка. В ближайшие дни соответствующая информация будет отправлена ​​в органы ДБР для организации дальнейшего юридического процесса.

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Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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