Довели до микроинсульта и угрожали. Экс-военная рассказала о службе в Днепре, где устроили стрельбу

Бывшая военнослужащая Елена Липовенко рассказала, как высшее руководство обращалось с солдатами / Фото: Коллаж: Сегодня

В воинской части 3021 Национальной гвардии Украины, где 27 января солдат Артемий Рябчук устроил кровавую бойню и убил пять человек, чуть не доводили до самоубийства солдатов.

Об этом рассказала бывшая военнослужащая части 3021 Национальной гвардии Украины Елена Липовенко, передает Обозреватель.

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Девушка служила в 2018-2019 годах в Национальной гвардии Украины, а именно в воинской части 3021 на должности "старший мастер инженерно-технических средств охраны", то есть в отдельном взводе.

Нанесение вреда здоровью

Липовенко рассказала, что в воинской части всем было все равно на ее здоровье.

"В самом карауле на "Южмаше" у нас было очень холодно, а я еще с температурой, сильным кашлем. После нескольких смен мне стало совсем плохо и произошло внутреннее кровотечение. Я обратилась к врачу, и он сказал, что меня срочно нужно госпитализировать", - рассказала девушка.

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Но командиры сказали, что у нее нет права получать медицинскую помощь в обычной больнице.

Травля и угрозы

"Я приехала на место службы и меня закрыли в кабинете, сказали, что не будут выпускать. Стали морально давить. Тогда я не могла возразить начальству, но понимала, что мне срочно нужна помощь – нужно бороться за свою жизнь. Под предлогом того, что нужно в туалет, вышла и прошла через КПП (мне помогли мои сослуживцы)", – рассказала девушка.

По дороге она потеряла сознание, у Липовенко произошел гиповолемический шок (это стремительно развивающееся и несущее прямую угрозу жизни состояние).

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Запугивание

Когда Липовенко лежала под капельницами, ей звонило начальство и возмущалось, почему она там находится. Начали угрожать гауптвахтой.

"Пока лежала в больнице, я потеряла 10 килограмм. Когда меня выписывали, врачи предупредили, что теперь нужно побыть дома, но мне пришлось выйти на службу. Во время строевого хода, перед заступлением в караульную службу – перед тем, как нас отвезут на "Южмаш" – я надела 18-килограммовый броник и все , что положено, а потом потеряла сознание. Просто я еще была больна", – рассказала девушка.

Издевательства и микроинсульт

Девушку закрывали в кабинете начальника медслужбы и насмехались. И в это время у нее отнялась рука и практически парализовало часть лица.

Намного позднее стало известно, что это произошел микроинсульт.

"Я была в таком отчаянии, что предупредила командиров: или мне окажут медпомощь, или я что-то с собой сделаю. И тогда меня отвезли в больницу", – сказала девушка.

Однако там не было никакого лечения.

Игнорирование просьб о помощи

Липовенко просила помощи у своих командиров, которые определили ее в больницу, где не было никакого лечения.

"Сказала, что есть же в Днепре больница МВД – наша больница. В ответ: "Ты не обалдела?" Замполит вместе с моим взводным пришли ко мне в палату и сказали, что если я буду и дальше просить о помощи, то у меня будут проблемы. Один намекнул, что я очень симпатичная девушка и потому мне нужно самой понять, что именно нужно сделать" – рассказала Липовенко.

Моральное давление

Липовенко звонила на горячую линию Национальной гвардии Украины.

"Попросила, чтобы меня забрали отсюда в ведомственную больницу МВД – мне ответили, что разберутся в ситуации. Однако очень быстро после этого позвонили мои руководители из части с возмущением, почему я жалуюсь. В декабре меня выписали, ни разу даже не осмотрев. Получается, просто продержали. Я снова вернулась на службу, а начальство стало морально давить. Высмеивали. Закрывали в кабинете. Это действительно было тяжело", – рассказала бывшая военнослужащая.

Девушка искала выход – обращалась к знакомым, писала в Facebook. Звонила на правительственную горячую линию, в Минздрав, но реакции не было.

"И тогда разные люди объединились, чтобы мне помочь – подключили депутатов, активистов… Только благодаря этому мне удалось поехать на лечение в Киев", - рассказала Липовенко.

ЧП в Днепре 27 января

Инцидент произошел около 4:00 27 января . Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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