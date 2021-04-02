Довоевались? На Донбассе боевики понесли большие потери

И это еще украинские военные только изредка стреляют в ответ

Потери несут не только украинские военные, но и враг. За прошлый месяц оккупационные войска не досчитались 61 боевика погибшими и раненными.

Об этом сообщил в Twitter офицер украинской разведки Сергей Нещадим.

Так, за март потери врага составили:

безвозвратные (200-е) – 24 человека (небоевые – 21, боевые – 3);

раненые (300-е) – 37 человек (небоевые – 34, боевые – 3).

Потери с начала перемирия на Донбассе (с 27 июля 2020 года) составили 405 человек:

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безвозвратные – 185 боевиков (небоевые – 177, боевые – 8);

раненые – 220 боевиков (небоевые – 213, боевые – 7).

При этом уничтожено 12 единиц военной техники, в том числе шесть беспилотников.

Отметим, ранее неоднократно сообщалось, что большинство потерь врага – это подрывы на своих же минах, пьянство, наркомания, суициды, ДТП, болезни.

Как сообщали новости "Сегодня", за февраль потери боевиков составили 37 человек.

Также мы показывали видео, как ВСУ сровняли с землей позицию боевиков. Военные отмечали, что это был огонь в ответ на обстрелы врага.

Видео: Сегодня