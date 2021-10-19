Дожди отступили, а тепло пришло: синоптики порадовали погодой во Львове 20 октября

Погода во Львове радует. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 20 октября, во Львове прогнозируют теплую погоду. Осадков не предвидится, а температура воздуха днем поднимется максимум до 17 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода на 20 октября

В среду во Львове синоптики обещают теплую, солнечную погоду. Осадков не будет. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла, а днем поднимется до 15-17 градусов.

Также синоптики прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

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Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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