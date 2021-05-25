Дрон-великан, как у ОБСЕ. Боевики на Донбассе получили новую опасную технику

"Сегодня" побывали на передовой и узнали от бойцов ООС, какие новинки подвезли оккупантам

Фото: скриншот

На Донбассе появилась некая новинка – боевики начали применять тяжелый дрон-вертолет, чтобы дистанционно минировать позиции бойцов Объединенных сил.

Об этом сообщает военный корреспондент "Сегодня" Алексей Кашпоровский.

Он побывал на позициях армейцев около Водяного, откуда хорошо видны первые многоэтажки Донецка, а до развалин терминалов Донецкого аэропорта рукой подать – их видно, если вылезти из окопа, но делать это сродни самоубийству.

Видео: Сегодня

Позавчера противник применил тут запрещенное оружие – выпустил по этим позициям полдесятка мин. К счастью, все они перелетели через бруствер и взорвались среди деревьев.

Расположение армейских позиций позволяют противнику применять тяжелое вооружение. При этом, по словам бойцов, вражеские минометчики часто бьют из жилых кварталов оккупированного Донецка, прикрываясь мирным населением. Они применяют 120-мм и 82-мм миномет, а также гранатометы различных систем.

Но прошлой ночью здесь было почти тихо. Не потому что противник успокоился – скорее всего, его военным планам помешал ливень.

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Как правило, боевики бьют на поражение, пытаясь уничтожить армейские укрепления, что хорошо видно по мешкам с землей – в некоторых местах они совсем посечены осколками. Иногда, рассказывают ребята, такие обстрелы могут длиться по пять часов.

Почти все свои обстрелы наемники корректируют с беспилотников и ими же проводят разведку. Как говорят бойцы, в последние несколько месяцев появилось и кое-что новенькое: какой-то неизвестный тяжелый дрон-вертолет, очень похожий на дрон миссии ОБСЕ, по ночам сбрасывает на их позиции дистанционные мины ПОМ-2 российского производства. Недавно несколько таких мин сбросили соседям.

Но украинские бойцы к такому уже были готовы – они быстро нашли подброшенные мины и вызвали саперов.

Напомним, что накануне террористы запустили в направлении домов мирных жителей в Шумах снаряд из противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, 24 мая по гражданскому сектору поселка Пивничное в Торецком районе выпустили две ракеты.