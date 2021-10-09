ДТП на Тернопольщине: беременной девушке оторвало руку (видео)

Микроавтобус все пассажиры нашли через онлайн-сервис перевозок / Фото: Коллаж: Сегодня

Готовилась к свадьбе, но из-за жуткого ДТП оказалась в реанимации. 22-летней львовянке оторвало руку, когда автобус, которым ехала, – врезался в грузовик. Девушка – беременна! Впоследствии стало известно, что водитель набирал пассажиров через онлайн-сервис перевозок, хотя на это права не имел! Удалось ли спасти еще не рожденного ребенка пострадавшей пассажирки? И кто будет отвечать за трагедию? Выясняла – корреспондент "Сегодня" Анна Безуглая.

Микроавтобус, которым ехала младшая сестра Андриана, следовал из Львова в Тернополь. Водитель мчался по ночной трассе и не справился с управлением – врезался в грузовик впереди. Так предварительно выяснили правоохранители.

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Беременная на раннем сроке Анна, которая сидела рядом с водителем, пострадала больше всего. 22-летней пассажирке оторвало руку.

Она взяла это место только потому, что там был ремень безопасности. И если бы она была непристегнута, то она бы могла сместиться и там бы был просто летальный случай.

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Анна ехала к сестре, чтобы вместе выбрать свадебное платье. У них должна была быть роспись в ноябре с мужем и предсвадебные хлопоты подвинулись на второй план. Молодая женщина – в больнице. Лишь накануне ее перевели из реанимации.

Угроз для плода и протекания беременности нет. Руку не оторвало, а руку вырвало. Оставили небольшую культю, к которой возможно будет какое-то протезирование.

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С травмами госпитализировали еще двух пассажиров. После аварии те, кто ехал в микроавтобусе, рассказали – водитель за рулем общался по телефону и не раз пренебрегал правилами дорожного движения. Ни он, ни водитель грузовика, не пострадали.

Микроавтобус все пассажиры нашли через онлайн-сервис перевозок. Водители публикуют там объявления о путешествии и ищут попутчиков. Не ради того, чтобы заработать, а только чтобы пассажиры компенсировали стоимость горючего. Но в последнее время вместо легковых автомобилей на маршрутах все чаще стали появляться нелегальные перевозчики – говорят эксперты.

"Перевозчики, которые не дадут вам билет, непонятно какой транспорт используют, в каком состоянии они находятся перед выездом на маршрут, и сколько маршрутов в сутки они совершают. Перевозчик занимается бизнесом по существу. Но он не зарегистрирован, налогов он не платит, лицензии у него нет", – говорят эксперты.

Именно таким перевозчиком оказался и тот, что доставлял пассажиров из Львова в Тернополь.

Громкие случаи с компанией

Эта компания в Украине работает уже семь лет. И нередко такие поиски попутчиков завершались трагически – как для пассажиров, так и водителей.

Самый громкий случай произошел в 2016-м. Тогда львовянин Тарас Позняков ехал в Киев и взял двух пассажиров. Однако в столицу не доехал – исчез вместе с машиной. Впоследствии машину со следами от пуль и кровью нашли в гараже возле Киева.

Одного из попутчиков Тараса признают виновным в убийстве и осудили пожизненно, а его сообщник приговора суда не дождался – за два месяца до этого умер. Тела Тараса не нашли до сих пор.

А два года назад водитель с онлайн-сервиса изнасиловал пассажирку, которую вез из Одессы в Черкассы. Дорогой угостил ее якобы кофе – после которого девушка уснула. Мужчина завернул в лес и надругался над попутчицей.

Что касается аварии на трассе – теперь полиция проверяет, был ли водитель микроавтобуса в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Производство из-за нарушения правил дорожного движения уже открыли. Если вину водителя докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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