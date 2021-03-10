ДТП с автобусом в Польше: в Тернополе сообщили о погибшем земляке

В ДТП в Польше, которое произошло в ночь на 6 марта со следовавшим из Познани в Херсон автобусом, погиб мужчина из Тернополя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал.

"В аварии пассажирского автобуса около польского города Кашице погиб молодой мужчина из Тернополя. Искренне сочувствуем семье нашего погибшего земляка и семьям, чьи близкие травмировались в этой жуткой аварии", – написал он.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в медучреждениях двух польских городов отказывались лечить пострадавших в аварии украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших, 39 человек получили ранения. Читайте все подробности ДТП в Польше.