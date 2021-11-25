ДТП с грузовиком в Харькове: момент смертельной аварии попал на видео

Предварительно известно, что водитель грузовика ехал на красный цвет светофора/Коллаж: Сегодня

Прокуратура опубликовала видео с моментом ДТП, которое произошло в Харькове сегодня, 25 ноября. На дороге столкнулись три легковушки и два грузовика.

Видео с инцидентом опубликовали на канале Харьковской областной прокуратуры в YouTube.

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Момент аварии

На кадрах видно, как грузовой автомобиль перевернулся в результате столкновения с легковушкой.

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Что известно о ДТП

В Харькове на окружной столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из транспортных средств оказался заблокированным, поскольку на него перевернулся грузовик с щебнем.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в четверг, 25 ноября, в 18:25. В результате аварии один из грузовиков раздавил такси. Погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок, которому ориентировочно четыре года. По информации медиков, смерть наступила в результате асфиксии.

Кроме того, двух пострадавших медики госпитализировали. Сейчас в больнице находится также водитель фуры. Правоохранители решают вопрос о его задержании. Очевидцы говорят, что он ехал на красный цвет светофора.

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В Киеве на мокрой дороге столкнулись шесть автомобилей

В Киеве произошло масштабное ДТП. В Печерском районе на светофоре столкнулись шесть автомобилей. Авария произошла 24 ноября на улице Бойчука, 18.

"Учитывайте погодные условия и "переобувайте" свои авто, на летней резине сейчас тормозной путь дольше", – пишут в Сети.

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