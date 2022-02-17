ДТП с кортежем Ярославского под Харьковом: когда бизнесмен вернется в Украину

ДТП произошло 10 февраля на трассе / Коллаж "Сегодня"
Бизнесмен Александр Ярославский, кортеж которого сбил насмерть человека под Харьковом, опубликовал ответную реакцию на публичные заявления официальных лиц.
Об этом сообщает DCH.
"К сожалению, манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности", – говорится в сообщении.
Александр Ярославский утверждает, что с помощью этого дела кто-то хочет скрыть свои недочеты.
"Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело". Яне намерен терпеть несправедливое отношение к себе, которое может бросить тень на мое честное имя и отразиться на работе трудовых коллективов принадлежащих мне компаний", – добавил Ярославский.
Бизнесмен добавил, что как только позволит график, он лично примет участие во всех следственных действиях.
ДТП с кортежем Ярославского: что известно
- Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
- Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".
- После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.
- Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой он должен явиться на допрос к правоохранителям.
- В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным" .
- 11 февраля в дом Ярославского пришли с обысками. Целью следственных действий является изъятие информации из камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить, что за рулем действительно был не бизнесмен, а водитель.
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