ДТП с опрокидыванием в Черновицкой области: есть пострадавшие (фото)

Авария произошла в Днестровском районе области. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу

Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Поляна Черновицкой области столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадал один из водителей транспортных средств.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на место аварии сразу выехала следственно-оперативная группа отделения полиции №2 Днестровского районного отдела полиции.

Предварительно правоохранители выяснили, что 61-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ" с последующим опрокидыванием транспортного средства.

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В результате ДТП 38-летний водитель "ВАЗа" получил телесные повреждения. Медицинские работники доставили его в больницу.

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Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области в ДТП пострадали девять человек.

Также напомним, на трассе Одесса-Рени под колеса авто попали две женщины с ребенком.