"Думал, что сбил животное": новые детали смертельного ДТП с кортежем Ярославского

10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину / Коллаж "Сегодня"

Водитель, который был за рулем автомобиля во время смертельного ДТП в Харьковской области, думал, что сбил животное. Виновнику может грозить до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

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Что говорят прокуроры

"Тело человека обнаружили ехавшие по этой дороге водители, и сообщили в полицию. На месте происшествия нашли номера автомобиля Mersedes-Benz G63, принадлежащего к орбите фирмы одного из известных харьковских бизнесменов", – говорят в прокуратуре.

Личность погибшего пока не установлена. Это мужчина около 50 лет. Он погиб на месте происшествия от множественных переломов и травм.

Думал, что сбил животное

"На следующий день утром в следственное управление с адвокатом обратилось лицо, работающее у известного харьковского бизнесмена, и сообщило, что именно он был за рулем. Сам момент ДТП он не видел и думал, что это было столкновение с животным", – сообщили в прокуратуре.



Прокуроры проведут ряд следственных действий, чтобы установить обстоятельства дела.

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Виновника накажут?

Начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно ч.2 ст.286 УКУ (ДТП с погибшим лицом) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности).

Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Что известно о ДТП

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартово, и что придет в райотдел дать показания.

Сам бизнесмен Александр Ярославский дал первый комментарий после смертельного ДТП с автомобилем из его кортежа, однако он не подтвердил и не опровергнул данную информацию.

Также известно, что полиция вызвала на допрос бизнесмена.

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