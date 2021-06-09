Душил до потери сознания. В Одессе задержали мужчину, который нападал на девушек

За содеянное подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы – правоохранители начали расследование – подробности

В Одессе задержали мужчину, который нападал на молодых женщин, душил до потери сознания и грабил.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Ольга Соломяная, от действий 25-летнего молодого человека, который приехал из временно оккупированного Донецка, пострадали женщины 1991 и 1993 рождения.

Правоохранители нашли злоумышленника в арендованной квартире. У него изъяли часть похищенных вещей. Остальное имущество, по словам молодого человека, он сдал в ломбард.

Реклама

Читайте также: Устраивали засады на дальнобойщиков: копы поймали банду из Одесской области (фото и видео)

Следователи открыли уголовное производство по статье "разбой". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Одессе задержали членов банды, которые выдавали себя за таксистов и грабили посетителей развлекательных заведений.

Также напомним, в Виннице задержали мужчину, который с пистолетом совершил разбойное нападение на девушку.