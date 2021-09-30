Душил, бил палкой и бутылкой с водой: в Харьковской области полицейский пытал подозреваемого

Коп пытал мужчину ради признания в убийстве / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харьковской области подполковник полиции пытками выбивал признание из подозреваемого. Он бил его деревянной палкой по спине, душил подушкой, после чего наносил удары бутылкой с водой.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
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Как выяснили следователи, в ноябре 2019 года неизвестные убили мужчину. На место приехал замначальника одного из отделов Чугуевского районного управления полиции вместе с другими копами.
Свидетели рассказали ему, что убитый дружил с местным жителем. Чтобы быстрее раскрыть убийство, подполковник решил выбить из него признание. Вечером того же дня он с другими правоохранителями приехали к подозреваемому, но тот уже спал.
"Полицейский начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал его голову к подушке, чтобы он не мог дышать. После этого правоохранители надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где на протяжении длительного времени поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой", - заявили в прокуратуре.
Таким образом от фигуранта получили показания и задержали его в процессуальном порядке.
Сегодня, 30 сентября, копу сообщили о подозрении в пытках подозреваемого. Ему скоро выберут меру пресечения и отстранят от должности. Также устанавливают других участников преступления.
Количество пыток в Украине
Начальник департамента ОГП по противодействию пыткам и другим нарушениям со стороны правоохранителей Юрий Белоусов утверждает, что количество случаев пыток в райотделах полиции уменьшилось.
"В то же время мы наблюдаем определенное снижение количества таких случаев. Правоохранители во всяком случае начали понимать, что такие действия не останутся безнаказанными. Поэтому я наблюдаю незначительное, но уменьшение", – сказал он.
За весь прошлый год было зарегистрировано около 2 200 таких уголовных производств, за пять месяцев текущего – 700.
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