Двое судей по делу Стерненко "об одном патроне" подали в отставку

Сам активист предположил, что отставки связаны с давлением на судей – подробности

Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов (на фото – справа) ушли в отставку. Фото: Сергей Стерненко/Facebook

Двое из трех судей Одесского апелляционного суда, которые принимали последнее решение в отношении активистов Сергея Стерненко и Руслана Демчука по делу о нападении и похищении руководителя одесского отделения партии "Батьківщина" Сергея Щербича, подали в отставку.

Об этом свидетельствует повестка дня в Высшем совете правосудия в четверг, 10 июня.

Речь идет о судьях Альбине Кадегроб и Вадиме Прибилове. На сегодня запланировано рассмотрение материалов об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам.

Альбина Кадегроб и Вадим Прибилов (на фото – справа) ушли в отставку. Фото: Сергей Стерненко/Facebook

В свою очередь Стерненко высказал предположение на своей странице в Facebook, что эти отставки связаны с большим давлением на судей.

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"Фактически мое дело для них было едва ли не последним. Видимо, от них требовали меня посадить, но судьи не захотели идти на такой беспредел. Поэтому, совершив произвол меньше (год условно за 1 патрон), решили уйти. Интересная ситуация", – написал активист.

Напомним, 23 февраля суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича. Сначала он был отправлен в СИЗО, но уже в начале апреля ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Позже Одесский апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции в отношении активиста Сергея Стерненко и вместо 7 лет и 3 месяцев тюрьмы дал ему год условного срока.

А недавно в Одессе покушались на жизнь главы суда, в котором вынесли приговор активисту.

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