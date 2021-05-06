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Двух украинских военных ранили на Донбассе: где стреляли

6 мая, 08:09

Ксения Капустинская

Военнослужащие ООС открывали ответный огонь по позициям боевиков, обо всех нарушениях перемирия сообщили миссии ОБСЕ

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. За прошлые сутки, 5 мая, они 19 раз обстреляли позиции ВСУ. С начала суток 6 мая зафиксирован еще один обстрел. Два украинских военных получили ранения, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное.

Об этом сообщил штаб Объединенных сил.

Где стреляли

5 мая:

6 мая у населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

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Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов, а обо всех нарушениях украинская сторона сообщила ОБСЕ.

Напомним, в течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.

Также сообщалось, что в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.

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Источник: Сегодня

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