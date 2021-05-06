Двух украинских военных ранили на Донбассе: где стреляли

/ Фото: Минобороны Украины

Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. За прошлые сутки, 5 мая, они 19 раз обстреляли позиции ВСУ. С начала суток 6 мая зафиксирован еще один обстрел. Два украинских военных получили ранения, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья – удовлетворительное.

Об этом сообщил штаб Объединенных сил.

Где стреляли

5 мая:

Вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем.

оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем. Вблизи Пивденного стреляли из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра.

стреляли из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра. Неподалеку от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра.

противник вел огонь из минометов 82-го калибра. У Новозвановки – и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

– и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Майорского враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Наподалеку от населенного пункта Новотошковское захватчики два раза применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

захватчики два раза применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Два раза в районе Новомихайловки и Каменки осуществили обстрел из стрелкового оружия.

и осуществили обстрел из стрелкового оружия. У Причепиловки оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

6 мая у населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

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Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов, а обо всех нарушениях украинская сторона сообщила ОБСЕ.

Напомним, в течение апреля боевики "ДНР-ЛНР" потеряли 69 своих наемников. В ВСУ сообщают, что все потери не боевые.

Также сообщалось, что в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.