Фото: Facebook / Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
Во Львове полиция выясняет обстоятельства гибели малолетнего ребенка – двухлетняя девочка выпала из многоэтажного дома утром 10 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского управления Нацполиции.
Трагедия произошла на улице Шевченко около 8:30 – ребенок выпал с восьмого этажа многоэтажки. На место прибыли медики и полиция, но спасти девочку не сумели.
Сейчас решается вопрос о правовой квалификации случившегося.
В Facebook местный журналист и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил о причастности матери к смерти девочки. Якобы у женщины психические проблемы. Однако позже он опроверг эту информацию, отметив лишь, что женщину задержали.
Напомним, в прошлом году из окна восьмиэтажки на улице Рубчака во Львове тоже выпал маленький ребенок – девочка в возрасте 1 года и 7 месяцев погибла на месте.
А несколько месяцев назад похожая трагедия произошла на киевской Воскресенке – неадекватная женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка, после чего продолжила бросать в людей куски шифера.
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