Джонсон созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС

Джонсон отреагировал на события на Запорожской АЭС/Фото: коллаж: "Сегодня"
Премьер-министр Великобритании заявил, что созывает заседание СБ ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС.
Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за ситуации на Запорожской АЭС. Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.
Джонсон заявил, что необдуманные действия президента Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы. По его словам, Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась. Премьер-министр заявил, что будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН в ближайшие часы, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос.
Ситуация на Запорожской АЭС
- Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
- Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
- Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
- На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.