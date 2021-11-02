Едва не довели до самоубийства. Коллекторы терроризировали учителей под Киевом

В Днепре накрыли коллекторов. Фото: коллаж «Сегодня»
В Днепре полицейские Киевской области задержали работников коллекторского колл-центра. Они терроризировали учителей и угрожали им.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.
Подробности
Как стало известно, полиция разоблачила в Днепре коллекторский центр, который длительное время угрожал учителям Броваров.
Так, учительский коллектив Броварской школы обратился в Министерство внутренних дел по поводу регулярных унизительных угроз со стороны коллекторов.
Вымогатели давили на педагогов, требуя уплаты долгов, в том числе уже погашенных.
Дошло даже до того, что злоумышленники прибегли к самым грязным угрозам – разместили фейковые порнографические материалы в соцсетях. Одна из пострадавших учителей не выдержала давления и уволилась.
Что говорят в полиции?
Полицейские Киевщины открыли уголовное производство по сбыту порнографии и принуждению к исполнению гражданско-правовых обязательств.
Сейчас в коллекторском центре продолжаются обыски, изъято около 40 единиц техники и компьютерного оборудования.
Установлено, что в данном заведении работали более 30 операторов, совершавших звонки должникам.