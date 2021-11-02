Едва не довели до самоубийства. Коллекторы терроризировали учителей под Киевом

В Днепре накрыли коллекторов. Фото: коллаж «Сегодня»

В Днепре полицейские Киевской области задержали работников коллекторского колл-центра. Они терроризировали учителей и угрожали им.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook.

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Как стало известно, полиция разоблачила в Днепре коллекторский центр, который длительное время угрожал учителям Броваров.

Так, учительский коллектив Броварской школы обратился в Министерство внутренних дел по поводу регулярных унизительных угроз со стороны коллекторов.

Вымогатели давили на педагогов, требуя уплаты долгов, в том числе уже погашенных.

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Дошло даже до того, что злоумышленники прибегли к самым грязным угрозам – разместили фейковые порнографические материалы в соцсетях. Одна из пострадавших учителей не выдержала давления и уволилась.





Что говорят в полиции?

Полицейские Киевщины открыли уголовное производство по сбыту порнографии и принуждению к исполнению гражданско-правовых обязательств.

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Сейчас в коллекторском центре продолжаются обыски, изъято около 40 единиц техники и компьютерного оборудования.

Установлено, что в данном заведении работали более 30 операторов, совершавших звонки должникам.

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