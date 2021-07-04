"Его все называли отцом". На Донбассе погиб украинский медик (фото)

Юрий Письменный / коллаж "Сегодня"

На Донбассе в воскресенье, 4 июля, из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр" капитан Юрий Письменный (позывной "Феофан").

Об этом сообщила 93-я бригада в Facebook.

"Это произошло средь бела дня. Оккупанты открыли огонь, и осколки вражеского снаряда ранили медика. Травмы оказались несовместимы с жизнью", – говорится в сообщении.

Юрий Письменный / facebook.com/93OMBr

Юрию Письменному в марте исполнилось 59 лет, он работал врачом в Днепре, а в 2016 году ушел на войну медиком-волонтером и служил в Первом добровольческом мобильном госпитале им. Пирогова.

В конце 2018 года был призван в ряды Вооруженных сил Украины и возглавил медицинский пункт батальона. Буквально неделю назад он получил очередное воинское звание – капитан.

На присуждении звания Юрию Письменному / facebook.com/93OMBr

"Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов. Все, кто с 18-го года был ранен в батальоне, проходили через его руки", – вспоминает начальник медицинской службы бригады Анатолий Чуйкин.

Еще одна коллега Юрия, боевой медик Валерия, рассказала, что он всегда поддерживал, помогал, учил и требовал осторожности в работе.

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"Когда я призвалася, и меня отвезли к Феофану, первые его слова ко мне были такие: "Мы всех спасти не сможем. У медика должна быть крепкий характер, чтобы с этим смириться". Все медики, работающие в окопах, знали, что у них есть надежный тыл в качестве начмеда", – рассказала женщина.

Юрий Письменный (в центре) в кругу сослуживцев / facebook.com/93OMBr

Она добавила, что Юрий Васильевич всегда сам выезжал к раненым и продолжал беспокоиться о них, когда попадали в госпиталь – звонил и пытался решить проблемные вопросы.

"Его все называли отцом. Я его даже начальником не могу назвать – отец и все: и поддержит, и поругает, и научит. Ему можно было позвонить в любое время по любому вопросу. К нему любой солдат мог подойти, он всем помогал. Батальон осиротел. Мы все шокированы", – скорбит Валерия.

У Юрия осталась жена Татьяна и взрослый сын Георгий.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики 14 раз открывали огонь по украинским военным.

Мы также сообщали, что Россия может нанести удар по Украине с моря уже этим летом. Такую вероятность не исключают польские политологи и военные эксперты.

Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе: