Ехали на срочную операцию: во Львове в ДТП попала мать с младенцем

Патрульные привезли в больницу мать с ребенком, которые ехали на срочную операцию и попали в аварию

Во Львове в ДТП попала 29-летняя мать с младенцем, которые срочно ехали на операцию.

Об этом рассказали в патрульной полиции Львовской области.

Копы написали, что женщина с одномесячной девочкой направлялась в больницу в пгт Брюховичи. На дороге была пробка, все ехали медленно. Тогда позади них водитель нарушил дистанцию и въехал в их автомобиль.

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Мать рассказала, что на назначенное время уже опоздала, а доехать было больше нечем. Полицейские сами на служебном авто довезли их в больницу, после чего вернулись на место ДТП и оформили аварию.

Напомним, в Одессе произошло смертельное ДТП – один человек погиб и еще четверо госпитализированы с травмами разной тяжести.

Кроме того, ранее в Харькове на проспекте Гагарина в ДТП погиб 39-летний майор полиции Константин Белов.