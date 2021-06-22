"Экологическая катастрофа". В Крыму после потопа море превратилось в свалку – фото

За время оккупации на нелегальных свалках скопился строительный мусор и бытовые отходы – теперь все это в воде

Море стало белым от грязи. Фото: Егор Фирсов

В оккупированном Крыму после долгих ливней в море оказалось много мусора. Белое от отходов море сфотографировали в Ялте.

Об этом сообщает Егор Фирсов в Facebook.

"Так выглядит сейчас бухта в Ялте. Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы", - написал он.

Море стало белым от грязи. Фото: Егор Фирсов

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На днях из-за мощных ливней всю грязь просто смыло водой в море.

"Этот случай – красноречивая иллюстрация семилетней оккупации Крыма Россией. Безответственность и равнодушие – это именно то, что отличает нынешнее положение полуострова", - добавил Фирсов.

Напомним, 18 июня во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.

Также мы писали, что в результате потопа в Ялте пострадали 49 человек, один погиб. Мужчину унесло потоком воды.