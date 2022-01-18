Елкопад продолжается: новогодняя красавица рухнула в Кропивницком (фото)

По городу пронеслась вьюга / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кропивницком на площади Героев Майдана ночью из-за сильного ветра упала главная новогодняя елка города.

Об этом пишет CBN.

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Ранее синоптики предупреждали о сильных порывах ветра до 15-20 м/с.

"Не выдержала метели и еще одна новогодняя елка Кировоградской области – этой ночью дерево упало в Кропивницком", - говорится в сообщении.

Коммунальщики уже убирают сломанную "новогоднюю красавицу". Кроме этого, главную площадь города расчищают от снега.

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В Кропивницком упала елка. Фото: CBN

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В Украине настоящий "елкопад"

14 января в Украине разбушевалась непогода. Во многих городах сильный ветер повалил главные новогодние елки. В некоторых центрах их будут восстанавливать, а где-то просто демонтируют.

Полтавская область

В Лубнах Полтавской области на центральной площади из-за сильного ветра упала часть новогодней елки, которую смонтировали из живых деревьев. Фото и видео инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Черниговская область

В Носовке Черниговской области от сильных порывов ветра упала елка в центре города. Устанавливать ее назад уже не будут, а просто разберут.

Также упала елка и в центре Коропа Черниговской области. Кран убирал ветки дерева, но снова ставить главную красавицу уже не будут.

Во время падений деревьев никто не пострадал.

Сумская область

Также сильного ветра не выдержала новогодняя елка в городе Кролевец.

Прямо в центре города Белополье Сумской области от сильных порывов ветра упало праздничное дерево.

Львовская область

В Пустомытах также упала елка. Местные жители утверждают, что причиной могло стать плохое крепление.

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