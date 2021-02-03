Энергетики Запорожской ТЭС восстановили электроснабжение Энергодара

Благодаря системе защиты на блоках Запорожской ТЭС удалось избежать более крупной аварии

Энергоснабжение города Энергодар после отключения из-за замыкания на подстанции полностью восстановлено благодаря экстренным действиям энергетиков Запорожской ТЭС.

Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК Энерго".

"Сегодня, в 19:25 ДТЭК Запорожская ТЭС полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч". Сработала система защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии", – сообщили в компании.

Отмечается, что на момент происшествия в работе было три энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергоснабжение города уже восстановлено.

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"Для сбалансирования работы энергосистемы Украины ДТЭК работает полным составом оборудования. Компания синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго", – также рассказали в компании.

Напомним, 1 февраля из-за сильных порывов ветра, дождя и снега в Одесской области были обесточены 11 населенных пунктов в Лиманском районе.