Ento-Digital-спектакль и выставки. Как будут праздновать День Независимости в Мариуполе

В Мариуполе годовщину независимости страны будут отмечать с 20 по 24 августа. Коллаж "Сегодня"
В Мариуполе годовщину независимости Украины отметят ярким концертом, выставкой и спектаклем.
"Сегодня" узнали, как будут праздновать в городе.
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Праздничные мероприятия будут проходить в течение всей недели:
- 20 августа в Краеведческом музее откроется выставка "Выбор Украины".
- 22 августа на площади Свободы выступит симфонический оркестр камерной филармонии, начало в 19:00.
- 23 августа на базе Хоральной синагоги (ул. Георгиевская, 18) в 20:00 начнется Ento-Digital-спектакль по мотивам М. Коцюбинского "Тени забытых предков".
- 23 августа Центр современного искусства и культуры им. Куинджи приглашает на выставку одной скульптуры "Патриот".
- 24 августа мариупольцам предлагают посмотреть документальный фильм производства BBC News Украина "Каким был день 24 августа 1991 года". Локация – центр современного искусства и культуры им. Куинджи. 25 августа там пройдет тематическая книжная экспозиция.
- 24 августа в Мариуполе пройдет концерт, среди приглашенных звезд: PIANOBOY, "TVORCHI", "KADNAY" и рок-группа "ДРУГА РІКА".
Как будут праздновать в Киеве?
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году.
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