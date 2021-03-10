Ермак рассказал, как Россия блокирует работу ТКГ по Донбассу

Россия продолжает блокировать нормальную работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, пытаясь ввести в переговоры представителей боевиков ОРДЛО.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", передает "Укринформ".

"Заблокирована (работа. – Ред.) не потому, что ТКГ не встречается. Видеоконференции проводятся каждые две недели, и Украина готова работать 24 часа в сутки. Но каждый раз пытаются заставить нас начать диалог по включению сепаратистов, которые приглашены, но не являются стороной ТКГ", – объяснил Ермак.

Глава ОП еще раз подчеркнул, что Киев не собирается вести никаких переговоров с сепаратистами, и украинская делегация в ТКГ категорически против того, чтобы они становились стороной переговоров.

Реклама

"Стороной должна быть Россия, все партнеры должны напоминать об этом", – сказал Ермак.

Напомним, по словам Ермака, план мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Мы также сообщали, что по мнению представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Сергея Гармаша, Россия готовит на Донбассе военную провокацию, рассчитывая на ответ украинских военных, чтобы был повод ввести в ОРДЛО "российских миротворцев".